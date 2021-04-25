Президент Чехии сделал резонансное заявление о причастности российских агентов к взрыву склада в Врбетице

Земан, в частности, заявил, что неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб рассматриваются как причины взрывов в Врбетице.

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"Но необходимо дождаться итогов расследования по взрывам в Врбетице, прежде чем делать выводы, так как доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки. Однако из этого не следует, что отсутствуют подозрения, что они там действительно были", - отметил президент.

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Чешский лидер подчеркнул, что ни одна суверенная страна не может допустить осуществления на своей территории теракта, в результате которого погибли два гражданина и нанесено миллиардные убытки.

"Хотя я выступаю за корректные отношения со всеми мировыми державами, Россия должна заплатить за этот акт, например, тем, что Росатом не будет участвовать в тендере на расширение АЭС "Дукованы", - сказал Земан.

Он отметил, что полиция и Верховная прокуратура пользуются полным доверием президента Чехии.

"Я выступаю за то, чтобы при расследовании данного дела были задействованы все силы. Как главнокомандующий вооруженными силами, я хочу, чтобы в ходе расследования был задействован максимальный потенциал и чтобы граждане Чешской Республики были полностью ознакомлены с выводами следствия", - добавил Земан.

Контекст

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли двое человек. В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в работе на спецслужбы.

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В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон-грата и выслали из страны 20 чешских дипломатов.

В Чехии признали ответ России чрезмерной и заявили, что сократят состав российского посольства в Праге численности состава чешского диппредставительства в Москве. Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. Им дали срок до конца мая. МИД России в ответ потребовал сократить численный состав посольства Чехии в Москве.