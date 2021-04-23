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У Чехії звинуватили в тероризмі осіб, яких затримали через участь у боях проти України на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Генеральна прокуратура Чехії звинуватила в тероризмі, участі в терористичному угрупованні, фінансуванні та пропаганді тероризму п’ятьох підозрюваних в причетності до подій на території Донбасу, троє з яких перебувають в попередньому ув’язненні. Про це повідомив в п’ятницю журналістам представник Генпрокуратури республіки Матрін Біли, передає УНН.

Деталі

“Звинувачення в тероризмі, участі в терористичному угрупованню, фінансуванні та пропаганді тероризму висунуті проти п’ятьох підозрюваних, — зазначив він. — Прокуратура звернулася до суду, щоб продовжити попереднє затримання трьом з них, так як існують обґрунтовані побоювання, що вони спробують втекти або чинити тиск на свідків”.

Контекст

Центр по боротьбі з організованою злочинністю чеської поліції в середу провів операцію із затримання підозрюваних у причетності до події на Донбасі і боях проти України. Вона проходила по всій території республіки. У ній були задіяні сотні поліцейських.

Kriminalisté NCOZ dnešního dne zadrželi 5 osob v souvislosti se zapojením českých občanů do ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny na straně tzv. Doněcké lidové republiky. Tento případ nesouvisí s kauzou výbuchů muničních skladů ve Vrběticích https://t.co/RzUiaztvrN #policiepp

— Policie ČR (@PolicieCZ) April 21, 2 021

Якщо суд визнає провину обвинувачених, їм загрожує до 20 років ув’язнення. Згідно з місцевими ЗМІ, зокрема видання Novinky, серед затриманих раніше поліцією, які, зокрема, підозрюються в участі в операціях боейвіков так званої “Донецької народної республіки (ДНР)” на Донбасі, знаходиться голова місцевого об’єднання “Чехословацькі воїни запасу за мир” Іван Кратохвіл.

Чеське законодавство забороняє громадянам республіки без отримання індивідуального дозволу влади служити в іноземних арміях і воєнізованих формуваннях. Ця вимога може поширюватися і на іноземців, що постійно живуть в Чехії.

У грудні минулого року суд міста Усті-над-Лабем засудив заочно громадянина Чехії до 15 років ув’язнення за участь у подіях на Донбасі. Згідно з позицією слідства, чоловік з травня 2014 року брав активну участь у збройному конфлікті на сході України в рядах бойовиків.

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