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У Чехії бойовика “ДНР” засудили до 15 років в’язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Чехії набув чинності вирок регіонального суду міста Усті-над-Лабем щодо 45-річного чоловіка, який з 2014 року воював на боці “ДНР”. Про це повідомив речник Національного центру проти організованої злочинності Чехії Ярослав Ібехей, пише видання Novinky, передає УНН.

У Чехії бойовика “ДНР” засудили до 15 років в’язниці

“Чоловік воював на боці сепаратистської так званої „Донецької народної республіки“ в боротьбі проти легального уряду України. За активну діяльність його навіть мали нагородити медаллю „ДНР“ за хоробрість”, — сказав Ібехей.

За його даними, засуджений спочатку був “командиром бойової машини”, а потім “командиром збройної групи роти танкового полку в званні підполковника”. Суд провів процес проти чоловіка заочно. Поліція Чехії вважає, що він все ще перебуває на сході України.

“Чоловіка засудили до 15 років ув’язнення за теракт”, — сказав Ібехей.

За словами посла України в Чехії Євгена Перебийніса, вирок винесено заочно, оскільки згаданий громадянин продовжує перебувати на тимчасово окупованій території України.

“За даними чеських ЗМІ, йдеться про такого собі Олдржіха Грунда, який воює на стороні російсько-терористичних військ на Донбасі з травня 2014 року. Як зазначалося в обвинуваченні, він вчинив цілу низку важких злочинів, беручи активну участь у бойових діях проти українських ЗС у Карлівці, Славянську, Сніжному, Шахтарську, Іловайську тощо, спочатку як командир бойової машини, а пізніше як командир роти танкового полку. За свої злочини здійснені, зокрема, під час відступу колони бойовиків зі Славянська, навіть був чимось там нагороджений окупаційною владою”, — зазначив Перебейніс.

Дипломат додав, що станом на сьогодні це наразі найвище покарання, яке було визначене чеськими судами для тих, хто воював на Донбасі на боці бойовиків.

“У цього чергового любителя „руского міра“ тепер вибір невеликий. В разі, якщо він колись з’явиться в будь-якому місці у цивілізованому світі, він буде одразу ж заарештований і почне відбувати визначений судом 15-річний строк. Якщо ж він продовжуватиме переховуватися на окупованому Донбасі або ж в Росії, справедливість у тому чи іншому вигляді його також рано чи пізно наздожене”, — резюмував посол.

Нагадаємо, у Празі Верховний суд змінив вирок для громадянина Чехії Павла Кафку за участь у бойових діях на Донбасі з умовного на реальний термін.

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