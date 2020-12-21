В Чехии боевика “ДНР” приговорили к 15 годам тюрьмы

“Мужчина воевал на стороне сепаратистской так называемой „Донецкой народной республики“ в борьбе против легального правительства Украины. За активную деятельность его даже должны были наградить медалью „ДНР“ за храбрость”, — сказал Ибехей.

По его данным, осужденный сначала был “командиром боевой машины”, а затем “командиром вооруженной группы роты танкового полка в звании подполковника”. Суд провел процесс против мужчины заочно. Полиция Чехии считает, что он все еще находится на востоке Украины.

“Мужчину приговорили к 15 годам заключения за теракт”, — сказал Ибехей.

По словам посла Украины в Чехии Евгения Перебейноса, приговор вынесен заочно, поскольку упомянутый гражданин продолжает находиться на временно оккупированной территории Украины.

“По данным чешских СМИ, речь идет о некоем Олдржихе Грунда, который воюет на стороне российско-террористических войск на Донбассе с мая 2014 года. Как отмечалось в обвинении, он совершил целый ряд тяжких преступлений, принимая активное участие в боевых действиях против украинских ВС в Карловке, Славянске, Снежном, Шахтерске, Иловайске и т.д., сначала в качестве командира боевой машины, а позднее командира роты танкового полка. За свои преступления, совершенные, в частности, во время отступления колонны боевиков из Славянска, даже был чем-то там награжден оккупационными властями”, — отметил Перебейнос.

Дипломат добавил, что на сегодня это пока высшее наказание, которое было назначено чешскими судами для тех, кто воевал на Донбассе на стороне боевиков.

“У этого очередного любителя „русского мира“ теперь выбор невелик. В случае, если он когда-нибудь появится в любом месте в цивилизованном мире, он будет сразу же арестован и начнет отбывать определенный судом 15-летний срок. Если же он будет продолжать скрываться на оккупированном Донбассе или в России, справедливость в том или ином виде его также рано или поздно настигнет”, — резюмировал посол.

Напомним, в Праге Верховный суд изменил приговор для гражданина Чехии Павла Кафки за участие в боевых действиях на Донбассе с условного на реальный срок.