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У Чехії за участь у боях на Донбасі змінили вирок суду громадянину країни з умовного на реальний

У Чехії за участь у боях на Донбасі змінили вирок суду громадянину країни з умовного на реальний

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Празі Верховний суд змінив вирок для громадянина Чехії Павла Кафку за участь у бойових діях на Донбасі з умовного на реальний термін. Про це про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, передає УНН.

“Справедливість наздогнала ще одного любителя „руского міра“. Празький Верховний суд змінив з умовного на реальний вирок крайового суду у м. Ческе Будєйовіце громадянину Чехії Павлу Кафці, який у 2015-2016 роках воював на боці Росії на Донбасі”, — повідомив посол.

За його словами, у липні крайовий суд в м. Ческе Будєйовіце за “участь в організованому злочинному угрупованні” засудив його до трьох років умовного покарання з відстрочкою на п’ять років, після чого і прокурор, і сам підсудний подали апеляції.

“І ось 3 грудня справу розглянула апеляційна інстанція — празький Верховний суд. Результат — вирок змінено з умовного на реальний! І вирок — остаточний. Тепер П. Кафка матиме три роки у в’язниці”, — зазначив дипломат.

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Він додав, що в суді були наведені докази, що він брав участь в бойових діях проти ЗСУ у складі незаконних військових формувань.

“Цей реальний термін ув’язнення проти чеського громадянина, що воював на Донбасі — важливий прецедент. Досі це були або умовні вироки (як проти Е. Ешту), або заочні (як у випадку з О. Грундом), або проти іноземців (громадянин Білорусі А. Фадєєв). Таких „героїв“ у Чехії ще кілька десятків. Більшість з них продовжують переховуватися на Донбасі. Проте важливо, що чеські правоохоронці і суди поступово, але цілеспрямовано так чи інакше притягають їх до відповідальності”, — резюмував Перебейніс.

Як повідомляв УНН, молодому чеху загрожує до 20 років в’язниці за участь у війні на Донбасі, чеські детективи розслідують ще понад 15 подібних випадків.

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