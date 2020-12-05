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В Чехии за участие в боях на Донбассе изменили приговор суда гражданину страны с условного на реальный

В Чехии за участие в боях на Донбассе изменили приговор суда гражданину страны с условного на реальный

Киев  •  УНН

 • 14432 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Праге Верховный суд изменил приговор для гражданина Чехии Павла Кафку за участие в боевых действиях на Донбассе с условного на реальный срок. Об этом об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебейнос, передает УНН.

“Справедливость настигла еще одного любителя „русского мира“. Пражский Верховный суд изменил с условного на реальный приговор краевого суда в г. Ческе Будеевице гражданину Чехии Павлу Кафке, который в 2015-2016 годах воевал на стороне России на Донбассе”, — сообщил посол.

По его словам, в июле краевой суд в г. Ческе Будеевице за “участие в организованной преступной группировке” приговорил его к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет, после чего и прокурор, и сам подсудимый подали апелляции.

“И вот 3 декабря дело рассмотрела апелляционная инстанция — пражский Верховный суд. Результат — приговор изменен с условного на реальный! И приговор — окончательный. Теперь П. Кафка будет три года в тюрьме”, — отметил дипломат.

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Он добавил, что в суде были приведены доказательства, что он участвовал в боевых действиях против ВСУ в составе незаконных военных формирований.

“Этот реальный срок заключения против чешского гражданина, который воевал на Донбассе — важный прецедент. До сих пор это были или условные приговоры (как против Е. Ешту), или заочные (как в случае с А. Грунд), или против иностранцев (гражданин Беларуси А. Фадеев). Таких „героев“ в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них продолжают скрываться на Донбассе. Однако важно, что чешские правоохранители и суды постепенно, но целенаправленно так или иначе привлекают их к ответственности”, - резюмировал Перебейнос.

Как сообщал УНН, молодому чеху грозит до 20 лет тюрьмы за участие в войне на Донбассе, чешские детективы расследуют еще более 15 подобных случаев.

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