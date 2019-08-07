Молодому чеху загрожує до 20 років в'язниці за участь у війні на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Детективи Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Чехії звинуватили чеського громадянина в участі в бойових діях на боці сепаратистів "Донецької народної республіки", передає УНН з посиланням на Denik N.
За інформацією видання, Люку Н. було трохи більше двадцяти років, коли, за версією слідства, він відправився на Донбас, де приєднався до проросійських сепаратистів. Детективи з Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю звинуватили його в тому, що він воював на боці бойовиків проти української армії.
"Національне центральне управління по боротьбі з організованою злочинністю ініціювало судове переслідування однієї людини за терористичний напад у зв'язку з конфліктом на Сході України", - підтвердив інформацію Мартін Ніл з Вищої державної прокуратури в Празі.
"Це людина з Карлових Вар, який брав участь в бойових діях проти організованої української армії. Ми не будемо розкривати більш детальну інформацію, в тому числі про порядок його поїздки у східну Україну", - додав прокурор Білі, зазначивши, що розслідування вже почалося.
"У детективів, які займаються цими справами, достатньо доказів, тому вони звинуватили його", - додало джерело, знайомий з розслідуванням.
Участь в бойових діях на стороні невизнаних проросійських бойовиків, як правило, переслідується за законом, а звинувачення в участі в терористичному акті в Чехії загрожує терміном від дванадцяти до двадцяти років в'язниці, підкреслює видання.
Як зазначив на своєму Twitter-акаунті Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, чеські детективи розслідують ще понад 15 подібних випадків.
Як повідомляв УНН, білорусу, який воював на боці бойовиків "ДНР", в Чехії загрожує до 15 років ув'язнення.