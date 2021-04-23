В Чехии обвинили в терроризме лиц, задержанных за участие в боях против Украины на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Чехии обвинила в терроризме, участии в террористической группировке, финансировании и пропаганде терроризма пятерых подозреваемых в причастности к событиям на территории Донбасса, трое из которых находятся в предварительном заключении. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель Генпрокуратуры республики Матрин Билы, передает УНН.
Детали
“Обвинения в терроризме, участии в террористической группировке, финансировании и пропаганде терроризма выдвинуты против пятерых подозреваемых, — отметил он. — Прокуратура обратилась в суд, чтобы продлить предварительное заключение троим из них, так как существуют обоснованные опасения, что они попытаются скрыться или оказывать давление на свидетелей”.
Контекст
Центр по борьбе с организованной преступностью чешской полиции в среду провел операцию по задержанию подозреваемых к причастности в событиях на Донбассе и боях против Украины. Она проходила по всей территории республики. В ней были задействованы сотни полицейских.
Kriminalisté NCOZ dnešního dne zadrželi 5 osob v souvislosti se zapojením českých občanů do ozbrojeného konfliktu na východě Ukrajiny na straně tzv. Doněcké lidové republiky. Tento případ nesouvisí s kauzou výbuchů muničních skladů ve Vrběticích https://t.co/RzUiaztvrN#policiepp— Policie ČR (@PolicieCZ) April 21, 2021
Если суд признает вину обвиняемых, им грозит до 20 лет заключения. Согласно местным СМИ, в частности изданию Novinky, среди задержанных ранее полицией, которые, в частности, подозреваются в участии в операциях боейвиков так называемой “Донецкой народной республики (ДНР)” на Донбассе, находится председатель местного объединения “Чехословацкие воины запаса за мир” Иван Кратохвил.
Чешское законодательство запрещает гражданам республики без получения индивидуального разрешения властей служить в иностранных армиях и военизированных формированиях. Это требование может распространяться и на иностранцев, постоянно живущих в Чехии.
В декабре прошлого года суд города Усти-над-Лабем приговорил заочно гражданина Чехии к 15 годам заключения за участие в событиях на Донбассе. Согласно позиции следствия, мужчина с мая 2014 года принимал активное участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в рядах боевиков.