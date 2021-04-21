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У Чехії провели масштабну спецоперацію: затримали підозрюваних у боях проти України на Донбасі

Київ • УНН

 • 31763 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Національний центр з боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) при кримінальній поліції та слідчій службі Чехії під час масштабної спецоперації затримав членів воєнізованих формувань, підозрюваних у боях проти України на Донбасі або у плануванні чи організації таких поїздок. Про це пишуть чеські видання Respekt і Aktuálně.cz, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними Respekt і Aktuálně.cz, в ніч з вівторка на середу чеські правоохоронці провели масштабну операцію, під час якої "було затримано як мінімум п'ятьох чехів, членів воєнізованих формувань".

"Сотні поліцейських взяли участь в спецоперації проти чехів, які є членами деяких воєнізованих об'єднань. Поліція підозрює затриманих у тому, що вони виїжджали воювати в Україну на стороні проросійських сепаратистів або планували або організовували такі поїздки. Усім цим керували співробітники російської розвідки ГРУ з посольства в Празі. Тих, кого вже вислав МЗС", - пише одне з видань.

Коментар правоохоронців

"Я можу тільки сказати, що сьогодні наше відомство веде кримінальне провадження. Я не можу надати більш детальну інформацію, оскільки Верховна прокуратура в Празі має право надавати інформацію у кримінальних процесів", - тільки підтвердив офіційний представник NCOZ Ярослав Ібехей.

Поліція заявила, що операція не було пов'язана зі "справою Врбетиців". Вона має намір надати додаткову інформацію пізніше.

Úkony tr. řízení prováděné dnešního dne NCOZ nesouvisí s kauzou výbuchů ve Vrběticích! Informace k dnešní realizaci zveřejní NCOZ během několika hodin.#policiepp

— Policie ČR (@PolicieCZ) April 21, 2021

Що було раніше

Влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетице в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Так, російський МЗС оголосив персонами нон грата 20 чеських дипломатів. Вони повинні були покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію у її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь в 2014 році, які призвели до людських жертв.

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