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В Чехии провели масштабную спецоперацию: задержали подозреваемых в боях против Украины на Донбассе

В Чехии провели масштабную спецоперацию: задержали подозреваемых в боях против Украины на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 31752 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) при уголовной полиции и следственной службе Чехии во время масштабной спецоперации задержал членов военизированных формирований, подозреваемых в боях против Украины на Донбассе или в планировании или организации таких поездок. Об этом пишут чешские издания Respekt и Aktuálně.cz, передает УНН.

Детали

Согласно данным Respekt и Aktuálně.cz, в ночь со вторника на среду чешские правоохранители провели масштабную операцию, в ходе которой "были задержаны как минимум пять чехов, членов военизированных формирований".

"Сотни полицейских приняли участие в спецоперации против чехов, которые являются членами некоторых военизированных объединений. Полиция подозревает задержанных в том, что они выезжали воевать в Украину на стороне пророссийских сепаратистов или планировали или организовывали такие поездки. Всем этим руководили сотрудники российской разведки ГРУ с посольства в Праге. Тех, кого уже выслал МИД", - пишет одно из изданий.

Комментарий правоохранителей

"Я могу только сказать, что сегодня наше ведомство ведет уголовное производство. Я не могу предоставить более подробную информацию, поскольку Верховная прокуратура в Праге имеет право предоставлять информацию по уголовным процессам", - только подтвердил официальный представитель NCOZ Ярослав Ибехей.

Полиция заявила, что операция не было связана с "делом Врбетице". Она намерена предоставить дополнительную информацию позже.

Úkony tr. řízení prováděné dnešního dne NCOZ nesouvisí s kauzou výbuchů ve Vrběticích! Informace k dnešní realizaci zveřejní NCOZ během několika hodin. #policiepp

- Policie ČR (@PolicieCZ) April 21, 2021

Что было ранее

Власти Чехии на выходных объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова.

В МИД РФ выразили чешской власти протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

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