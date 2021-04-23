Глава розвідки Росії відреагував на звинувачення Чехії у причетності до вибухів та назвав це "вбогою брехнею"

Цитата

“У своїх діях (Чехія) прикривалася якоюсь такою абсолютно вбогою і низькою брехнею, розрахованою, може бути, тільки на людей з недостатньо високим рівнем інтелектуального розвитку”, — сказав він на відкритті архівної виставки Російського історичного товариства.

Деталі

Чехія в ситуації з дипломатичним скандалом пішла на серйозне загострення у відносинах з Росією і отримала “адекватну відповідь”, заявив Наришкін. “Політичні лідери, політична верхівка групи західних країн намагається крок за кроком з маніакальною впертістю зруйнувати тонку і досить тендітну матерію міжнародної стабільності, міжнародної безпеки. Відзначилася Чехія на наших очах, країна досить обмеженого суверенітету у зовнішньополітичних справах пішла на загострення, конфронтацію з Росією. І, зізнатися, отримала своє”, — вирішив заявити він.

Контекст

Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 20 дипломатів посольства Чехії в Москві. Всі вони повинні покинути Росію до кінця 19 квітня. Таким чином, в штаті посольства залишаться тільки п’ять дипломатів.

Увечері в неділю в російський МЗС був екстрено викликаний посол Чехії Вітезслав Півонька, де йому було оголошено про вжиті заходи.

Вони стали відповіддю на висилку з Праги 18 співробітників посольства Росії, яких влада Чехії вважає агентами ГРУ і СЗР. Також Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на військових складах у Врбетіце в 2014 році.

Москва назвала звинувачення Праги абсурдними і голослівними.

Як заявив 19 квітня журналістам перший віцепрем’єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек, також тоді тимчасово виконуючий обов’язки глави МЗС республіки — реакція Росії на висилку з Чехії 18 співробітників посольства РФ виявилася сильнішою, ніж очікувалося з урахуванням існуючої практики в таких випадках, тому в республіці вивчать подальші можливі дії в зв’язку з цим.

Додаткові висилки

Пізніше міністр закордонних справ республіки Якуб Кулганек в інтерв’ю, опублікованому в четвер газетою Lidové noviny, заявив, що Чехія може вислати з Праги “приблизно 60” співробітників посольства РФ, якщо Росія до 12:00 (13:00 за київським часом) четверга, 22 квітня, не прийме рішення про повернення в Москву оголошених персонами нон грата співробітників чеського дипломатичного представництва. Після того, як відповіді не послідувало — Прага анонсувала брифінг про відповідні дії.

В результаті уряд республіки повідомив, що Чехія скорочує до числа чеських дипломатів в Москві кількість російських в посольстві РФ у Празі. Таким чином Чехія і Росія зрівняють кількість співробітників в посольствах до 32.