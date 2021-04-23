Глава разведки России отреагировал на обвинения Чехии в причастности к взрывам и назвал это "убогой ложью"

Цитата

“В своих действиях (Чехия) прикрывалась какой-то такой совершенно убогой и низкой ложью, рассчитанной, может быть, только на людей с недостаточно высоким уровнем интеллектуального развития”, — сказал он на открытии архивной выставки Российского исторического общества.

Детали

Чехия в ситуации с дипломатическим скандалом пошла на серьезное обострение в отношениях с Россией и получила “соответствующий ответ”, заявил Нарышкин. “Политические лидеры, политическая верхушка группы западных стран пытается шаг за шагом с маниакальным упрямством разрушить тонкую и довольно хрупкую материю международной стабильности, международной безопасности. Отличилась Чехия на наших глазах, страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах пошла на обострение, конфронтацию с Россией. И, признаться, получила свое”, — решил заявить он.

Контекст

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 дипломатов посольства Чехии в Москве. Все они должны покинуть Россию до конца 19 апреля. Таким образом, в штате посольства останутся только пять дипломатов.

Вечером в воскресенье в российский МИД был экстренно вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, где ему было объявлено о принятых мерах.

Они стали ответом на высылку из Праги 18 сотрудников посольства России, которых власти Чехии считают агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными.

Как заявил 19 апреля журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, также тогда временно исполняющий обязанности главы МИД республики — реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим.

Дополнительные высылки

Позже министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в четверг газетой Lidové noviny, заявил, что Чехия может выслать из Праги “примерно 60” сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 (13:00 по киевскому времени) четверга, 22 апреля, не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. После того, как ответа не последовало — Прага анонсировала брифинг о ответных действиях.

В итоге правительство республики сообщило, что Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве РФ в Праге. Таким образом Чехия и Россия уравняют количество сотрудников в посольствах до 32.