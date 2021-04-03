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Президент Аргентини захворів на COVID-19 після щеплення російською вакциною

Президент Аргентини захворів на COVID-19 після щеплення російською вакциною

Київ • УНН

 • 25920 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент Аргентини Альберто Фернандес, який у січні зробив щеплення російською вакциною “Спутнік V”, отримав позитивний результат тесту на антиген на COVID-19. Про це Фернандес повідомив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Цитата:

“Я хотів сказати вам, що в кінці сьогоднішнього дня, після того, як у мене піднялася температура 37,3 та з’явився легкий головний біль, я провів тест на антиген, який був позитивним. Хоча ми чекаємо підтвердження за допомогою ПЛР-тесту, я вже ізольований, дотримуюсь чинного протоколу та виконую вказівки свого особистого лікаря”, — написав Фернандес.

Що було раніше

У січні цього року Фернандес повідомив, що вакцинувався від COVID-19 російською вакциною “Спутнік V”.

Доповнення

У Словаччині кабінет міністрів було змінено після урядової кризи, викликаної закупівлею російської вакцини від коронавірусу “Спутнік V”. Так, міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі оголосив про свою відставку через конфлікт щодо придбання російської вакцини. Згодом, 28 березня, прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матовіч заявив про готовність піти у відставку. 

Президент Словаччини Зузана Чапутова призначила новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Едуардом Хегером, який до цього очолював міністерство фінансів країни.

Після зміни Прем'єра сам Матовіч залишився в уряді, зайнявши посаду Хегера.

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