Міністр охорони здоров’я Словаччини подав у відставку через скандал із російською вакциною
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі оголосив про свою відставку через конфлікт щодо придбання російської вакцини, який загрожував поваленням коаліційного уряду. Про це пише УНН з посиланням на видання Aktuality.
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Словацький міністр охорони здоров’я вирішив подати у відставку на тлі політичної кризи в країні через закупівлю російської вакцини проти COVID-19 “Спутник V”. Відставку Марека Крайчі просили дві партії.
“Дві партії, які входять в коаліцію, зробили мою відставку умовою, при якій вони залишаться в уряді. У подібній ситуації, думаю, не було сенсу сперечатися, я не тримаюся за своє крісло”, - сказав він.
Що було раніше
Криза була спровокована минулого тижня таємною угодою про придбання російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V, організованою прем’єр-міністром Матовічем, незважаючи на незгоду між партнерами по коаліції. Першу партію з 200 тис. доз Sputnik V, країна отримала 1 березня.
Ігор Матович некоректно пожартував про домовленості з Росією, заявивши, що пообіцяв росіянам Закарпатську область України за постачання вакцини від COVID-19.
Пізніше очільник міністерства закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за некоректний жарт прем’єр-міністра республіки Ігора Матовича про “обіцянку Закарпаття” в обмін на російську вакцину, потім це зробив і сам Матовіч.