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Міністр охорони здоров’я Словаччини подав у відставку через скандал із російською вакциною

Київ • УНН

 • 17552 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Словаччини Марек Крайчі оголосив про свою відставку через конфлікт щодо придбання російської вакцини, який загрожував поваленням коаліційного уряду. Про це пише УНН з посиланням на видання Aktuality.

Деталі

Словацький міністр охорони здоров’я вирішив подати у відставку на тлі політичної кризи в країні через закупівлю російської вакцини проти COVID-19 “Спутник V”. Відставку Марека Крайчі просили дві партії.

“Дві партії, які входять в коаліцію, зробили мою відставку умовою, при якій вони залишаться в уряді. У подібній ситуації, думаю, не було сенсу сперечатися, я не тримаюся за своє крісло”, - сказав він.

Що було раніше

Криза була спровокована минулого тижня таємною угодою про придбання російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V, організованою прем’єр-міністром Матовічем, незважаючи на незгоду між партнерами по коаліції. Першу партію з 200 тис. доз Sputnik V, країна отримала 1 березня.

Ігор Матович некоректно пожартував про домовленості з Росією, заявивши, що пообіцяв росіянам Закарпатську область України за постачання вакцини від COVID-19.

Пізніше очільник міністерства закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за некоректний жарт прем’єр-міністра республіки Ігора Матовича про “обіцянку Закарпаття” в обмін на російську вакцину, потім це зробив і сам Матовіч.

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