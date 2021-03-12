Министр здравоохранения Словакии подал в отставку из-за скандала с российской вакциной
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи объявил о своей отставке из-за конфликта по приобретению российской вакцины, который угрожал свержением коалиционного правительства. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание Aktuality.
Детали
Словацкий министр здравоохранения решил подать в отставку на фоне политического кризиса в стране из-за закупки российской вакцины против COVID-19 “Спутник V”.
Отставку Марека Крайчи просили две партии.
“Две входящие в коалицию партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в правительстве. В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить, я не держусь за свое кресло”, — сказал он.
Что было раньше
Кризис был спровоцирован тайной сделкой на прошлой неделе о приобретении российской вакцины против коронавируса Sputnik V, организованной премьер-министром Матовичем, несмотря на несогласие между партнерами по коалиции. Первую партию из 200 тыс. доз Sputnik V, страна получила 1 марта.
Игорь Матович некорректно пошутил о договоренности с Россией, заявив, что пообещал россиянам Закарпатскую область Украины за поставки вакцины от COVID-19.
Позже глава министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за некорректное шутку премьер-министра республики Игоря Матович о “обещание Закарпатье” в обмен на российскую вакцину, затем это сделал и сам Матович.