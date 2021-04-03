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Президент Аргентины заболел COVID-19 после прививки российской вакциной

Президент Аргентины заболел COVID-19 после прививки российской вакциной

Киев  •  УНН

 • 25902 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Аргентины Альберто Фернандес, который в январе сделал прививку российской вакциной "Спутник V", получил положительный результат теста на антиген на COVID-19. Об этом Фернандес сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Я хотел сказать вам, что в конце сегодняшнего дня, после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и появилась легкая головная боль, я провел тест на антиген, который был положительным. Хотя мы ждем подтверждения с помощью ПЦР-теста, я уже изолирован, придерживаюсь действующего протокола и выполняю указания своего личного врача", - написал Фернандес.

Что было ранее

В январе этого года Фернандес сообщил, что вакцинировался от COVID-19 российской вакциной "Спутник V".

Дополнение

В Словакии кабинет министров был сменен после правительственного кризиса, вызванного закупкой российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Так, министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи объявил о своей отставке из-за конфликта относительно приобретения российской вакцины. Впоследствии, 28 марта, премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил о готовности уйти в отставку.

Президент Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером, который до этого возглавлял министерство финансов страны.

После смені Премьера сам Матович остался в правительстве, заняв должность Хегера.

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