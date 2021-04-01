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У Словаччині після скандалу зі "Супутником" призначили нового прем'єра: Україна вже привітала

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент Словаччини Зузана Чапутова призначила новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Едуардом Хегером, який до цього очолював міністерство фінансів країни, передає УНН з посиланням на Aktuality.

Деталі

Більшість членів нового кабміну складають міністри, що займали посади в уряді Ігоря Матовіча, інформує видання. Сам Матовіч залишився в уряді, зайнявши посаду Хегера.

Зазначається, що Кабінет міністрів було змінено після урядової кризи, викликаної закупівлею російської вакцини від коронавірусу “Супутник V”.

Реакція України

Обрання нового очільника словацького уряду привітав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Вітаю Едуарда Хегера з призначенням на посаду Прем’єр-міністра Словаччини. Бажаю успіхів у роботі та благ словацькому народу. Сподіваюся, що дружні відносини між Україною та Словаччиною будуть і надалі зміцнюватися”, — написав він у Twitter.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав свого словацького колегу Івана Корчака, який залишив за собою посаду глави МЗС.

“Вітаю Івана Корчока з його повторним призначенням міністром закордонних і європейських справ Словацької Республіки. Сподіваємося на подальшу спільну роботу на благо двох наших дружніх народів і в ім’я загального успішного європейського майбутнього України та Словаччини”, — зазначив дипломат.

Контекст

Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матовіч заявив у неділю, 28 березня, про готовність піти у відставку.

У відповідності до Конституції Словаччини, зміна прем’єра означає відставку всього уряду. Однак, як зазначають ЗМІ, нинішня владна коаліція має в парламенті конституційну більшість і “могла б домовитись про формування нового кабінету міністрів, який би в свою чергу попросив парламент висловити йому довіру”.

Кризу спричинила закупівля з Росії вакцини проти COVID-19 “Супутник V”, попри те, що вона не схвалена до застосування в Європейському союзі.

Цю закупівлю прем’єр і голова МОЗ організували таємно навіть від інших партій коаліції. Коли їх поставили перед фактом прибуття літаків із російськими вакцинами до Словаччини, вони виступили з різкою критикою такого кроку. Кілька депутатів парламенту з цих партій вийшли на знак протесту з їхніх фракцій, тим лишивши коаліцію без своїх голосів.

Проти використання несхваленої російської вакцини виступила й президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Доповнення

Рішення про таємну закупівлю вакцини в Росії викликало й дипломатичний скандал, коли Матовіч, бажаючи пожартувати, сказав, ніби пообіцяв Росії в обмін на вакцину Закарпатську область України, територія якої в 1919–1939 роках перебувала у складі тодішньої Чехословаччини.

Після критики з Києва голова МЗС Словаччини, а потім і сам прем’єр вибачилися за ці слова.

Уже доставлена в Словаччину російська вакцина наразі перебуває на складах. Її нині досліджує словацький Державний інститут контролю медпрепаратів, який, як очікують, завершить це дослідження і дасть рекомендацію щодо її використання протягом трьох тижнів. Нині її перевіряють на мишах.

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