Прем'єр-міністр Польщі: санкції ЄС проти Росії будуть набагато серйознішими, ніж у 2014 році

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Санкції, які зараз розробляє Євросоюз проти Росії, будуть набагато серйознішими за ті, які вводили у 2014 році. Про це за підсумками саміту ЄС заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише УНН.