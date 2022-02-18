Прем'єр-міністр Польщі: санкції ЄС проти Росії будуть набагато серйознішими, ніж у 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Санкції, які зараз розробляє Євросоюз проти Росії, будуть набагато серйознішими за ті, які вводили у 2014 році. Про це за підсумками саміту ЄС заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише УНН.
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"Ми розробляємо пакет конкретних санкцій, які мають бути набагато потужнішими за введені після російської агресії в 2014 році", - заявив прем'єр.
Деталі
Він додав, що санкції можуть запровадити у разі акту агресії Росії проти України.
Додамо
Днем раніше на тлі накопичення російських військ поблизу кордону з Україною Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз уже готовий надати жорсткий пакет санкцій, щойно це буде потрібно.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії.
Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Москва чекала і на письмові відповіді, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох основних вимог, зокрема нерозширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.
Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися "будь-коли".