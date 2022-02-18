Прем'єр-міністр Польщі: санкції ЄС проти Росії будуть набагато серйознішими, ніж у 2014 році

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 35263 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 66771 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 78857 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 81272 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 109166 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 159754 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 173850 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213896 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200973 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187716 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 100012 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 30183 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 58215 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 104098 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 145193 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 145193 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 104098 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 255797 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 378463 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 633787 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 86056 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 124683 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 150375 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 171400 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 183749 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Прем'єр-міністр Польщі: санкції ЄС проти Росії будуть набагато серйознішими, ніж у 2014 році

Прем'єр-міністр Польщі: санкції ЄС проти Росії будуть набагато серйознішими, ніж у 2014 році

Київ • УНН

 • 16617 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Санкції, які зараз розробляє Євросоюз проти Росії, будуть набагато серйознішими за ті, які вводили у 2014 році. Про це за підсумками саміту ЄС заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише УНН.

Цитата

"Ми розробляємо пакет конкретних санкцій, які мають бути набагато потужнішими за введені після російської агресії в 2014 році", - заявив прем'єр.

Деталі

Він додав, що санкції можуть запровадити у разі акту агресії Росії проти України.

Додамо

Днем раніше на тлі накопичення російських військ поблизу кордону з Україною Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз уже готовий надати жорсткий пакет санкцій, щойно це буде потрібно.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Москва чекала і на письмові відповіді, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" врахування трьох основних вимог, зокрема нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися "будь-коли".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84