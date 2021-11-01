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Прем'єр-міністр Індії закликав розвинені держави виділяти 1% ВВП на зелені проекти країн, що розвиваються

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав розвинені країни надати фінансову допомогу боротьбі зі зміною клімату на планеті та виділяти не менше одного відсотка свого ВВП на фінансування зелених проектів у державах, що розвиваються. Про це глава індійського уряду заявив, виступаючи у неділю на сесії саміту Групи двадцяти (G20) у Римі, передає УНН.

Прем'єр-міністр Індії закликав розвинені держави виділяти 1% ВВП на зелені проекти країн, що розвиваються

Цитата

“Без конкретного прогресу у фінансуванні боротьби зі зміною клімату чинити тиск на країни, що розвиваються, для вживання кліматичних заходів несправедливо. Я пропоную розвиненим країнам прагнути виділяти не менше одного відсотка свого ВВП на фінансування зелених проектів у країнах, що розвиваються”, — наводить у понеділок МЗС Індії слова прем’єра на своєму сайті.

Деталі

Під час засідання “двадцятки” Моді також висунув низку пропозицій, які мають допомогти вирішити кліматичні проблеми. “Країни G20 повинні створити фонд проектів чистої енергії, який можна використовувати в країнах, де пік ще не настав. По-друге, ми повинні створити в країнах G20 мережу дослідницьких інститутів у галузі чистої енергії, які розроблятимуть нові технології, а також просуватимуть передовий досвід їх впровадження. По-третє, країнам Групи двадцяти слід сформувати організацію для розробки глобальних стандартів у галузі зеленого водню, щоб заохочувати його виробництво та використання”, — сказав індійський прем’єр.

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Він зазначив, що Індія також повністю зробить свій внесок у всі ці зусилля. “Ми хотіли б працювати з нашими партнерами по G20, щоб перенести досвід Індії в інші країни, що розвиваються”, — підкреслив Моді.

Контекст

Кліматичні питання стали однією із центральних тем зустрічі лідерів країн Групи двадцяти. У неділю у Глазго у Великій Британії розпочала роботу двотижнева 26-а сесія Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Як очікується, на ній буде обговорено питання посилення зобов’язань країн щодо боротьби з викидами парникових газів. Прем’єр Індії також візьме участь у роботі цього форуму

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