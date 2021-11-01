Премьер-министр Индии призвал развитые государства выделять 1% ВВП на зеленые проекты развивающихся стран

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“Без конкретного прогресса в финансировании борьбы с изменением климата оказывать давление на развивающиеся страны для принятия климатических мер несправедливо. Я предлагаю развитым странам стремиться выделять не менее одного процента своего ВВП на финансирование зеленых проектов в развивающихся странах”, — приводит в понедельник МИД Индии слова премьера на своем сайте.

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Во время заседания “двадцатки” Моди также выдвинул ряд предложений, которые должны помочь решить климатические проблемы. “Страны G20 должны создать фонд проектов чистой энергии, который можно использовать в странах, где пик еще не наступил. Во-вторых, мы должны создать в странах G20 сеть исследовательских институтов в области чистой энергии, которые будут разрабатывать новые технологии, а также продвигать передовой опыт их внедрения. В-третьих, странам Группы 20 следует сформировать организацию для разработки глобальных стандартов в области зеленого водорода, чтобы поощрять его производство и использование”, — сказал индийский премьер.

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Он отметил, что Индия также полностью внесет свой вклад во все эти усилия. “Мы хотели бы работать с нашими партнерами по G20, чтобы перенести опыт Индии в другие развивающиеся страны”, — подчеркнул Моди.

Контекст

Климатические вопросы стали одной из центральных тем встречи лидеров стран Группы двадцати. В воскресенье в Глазго в Великобритании начала работу двухнедельная 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как ожидается, на нем будет обсужден вопрос усиления обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов. Премьер Индии также примет участие в работе этого форума.