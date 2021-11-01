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Премьер-министр Индии призвал развитые государства выделять 1% ВВП на зеленые проекты развивающихся стран

Киев • УНН

 • 24431 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал развитые страны оказать финансовую помощь борьбе с изменением климата на планете и выделять не менее одного процента своего ВВП на финансирование зеленых проектов в развивающихся государствах. Об этом глава индийского правительства заявил, выступая в воскресенье на сессии саммита Группы двадцати (G20) в Риме, передает УНН.

Премьер-министр Индии призвал развитые государства выделять 1% ВВП на зеленые проекты развивающихся стран

Цитата

“Без конкретного прогресса в финансировании борьбы с изменением климата оказывать давление на развивающиеся страны для принятия климатических мер несправедливо. Я предлагаю развитым странам стремиться выделять не менее одного процента своего ВВП на финансирование зеленых проектов в развивающихся странах”, — приводит в понедельник МИД Индии слова премьера на своем сайте.

Подробности

Во время заседания “двадцатки” Моди также выдвинул ряд предложений, которые должны помочь решить климатические проблемы. “Страны G20 должны создать фонд проектов чистой энергии, который можно использовать в странах, где пик еще не наступил. Во-вторых, мы должны создать в странах G20 сеть исследовательских институтов в области чистой энергии, которые будут разрабатывать новые технологии, а также продвигать передовой опыт их внедрения. В-третьих, странам Группы 20 следует сформировать организацию для разработки глобальных стандартов в области зеленого водорода, чтобы поощрять его производство и использование”, — сказал индийский премьер.

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Он отметил, что Индия также полностью внесет свой вклад во все эти усилия. “Мы хотели бы работать с нашими партнерами по G20, чтобы перенести опыт Индии в другие развивающиеся страны”, — подчеркнул Моди.

Контекст

Климатические вопросы стали одной из центральных тем встречи лидеров стран Группы двадцати. В воскресенье в Глазго в Великобритании начала работу двухнедельная 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как ожидается, на нем будет обсужден вопрос усиления обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов. Премьер Индии также примет участие в работе этого форума.

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