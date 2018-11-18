Прем'єр-міністр Франції відмовився скасовувати податок, що викликає протести населення

“Податок на викид парникових газів буде збережений, — запевнив міністр, виступаючи з оцінкою того, що відбувається в країні, охопленій у суботу та неділю масовими акціями протесту проти підвищення цін на бензин і дизельне паливо, а також проти збільшення податкового тягаря. — Наш курс на захист екології вірний і ми будемо його дотримуватися”. У той же час він визнав, що протести не можна не враховувати і вони мають чимало особливостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Болгарії пройшли масові акції протесту проти високих цін

“Дивлячись телерепортажі в суботу, я був вражений незвичайним характером цих акцій, тому що багато залучених до них французів вперше в житті брали участь у маніфестаціях. Іншим незвичайним фактором стало те, що у цього руху немає очевидного лідера. Також особливістю цих маніфестацій стало те, що ми бачимо не тільки прояв гніву, а й те, що вони відображають страждання людей, відсутність у них перспектив”, — сказав прем’єр-міністр.

“Цілком очевидно, що влада країни довгий час не давала належної відповіді на стурбованість населення, на яке виникло у людей почуття, що вони кинуті напризволяще, сходять вниз по соціальних сходах. Саме це відчуває та частина населення, яка вийшла на маніфестації. Я прислухаюся до їхньої думки”, — запевнив Філіпп.

Він також підтвердив дану раніше президентом країни Еммануелем Макроном та їм самим обіцянку “знизити для населення до кінця п’ятирічного періоду перебування при владі податковий тягар, який раніше посилювалося у Франції протягом чотирьох десятиліть”. “Цей процес вже почався в цьому році”, — запевнив він, визнавши, однак, що, “можливо, населення цього не відчуло”.

Прем’єр-міністр підкреслив, що із занепокоєнням сприймає те, що відбувається, оскільки “місцями маніфестації брали вкрай насильницьку форму”. “Свобода маніфестацій гарантована в країні, проте анархії у Франції не повинно бути місця. Ми ж були у суботу свідками саме анархії”, — підкреслив Філіпп.

Як повідомив раніше глава МВС Крістоф Кастанер, на сході країни під колесами автомашини загинула 63-річна жінка, яка намагалася перепинити шлях іншої жінки, яка перебувала за кермом. Були відзначені випадки численних бійок водіїв із маніфестантами, у ряді інцидентів у хід пішла холодна зброя.

Всього в суботу в 2034 акціях взяли участь 287,7 тисяч осіб. При цьому постраждали 409 французів, із них 14 перебувають у важкому стані. Серед поліцейських, жандармів і співробітників пожежно-рятувальної служби постраждали 28 осіб, деякі отримали важкі поранення. Всього було затримано 282 людини.