У Франції на акції проти високих цін на бензин загинув протестувальник
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. П'ятдесятирічний чоловік, який брав участь у загальнонаціональних протестах проти зростання цін на паливо у Франції, помер у суботу після того, як на нього наїхав автомобіль. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер, передає УНН з посиланням на EFE.
З його слів, автомобіль набрав швидкість, намагаючись проїхати загородження протестувальників на дорозі в Пон-де-Бовуайзіні, що за 70 кілометрів на південний схід від Ліона.
Крістоф Кастанер повідомив, що жінка, яка везла дитину до лікаря, запанікувала, коли протестувальники почали бити по її машині. Жінку-водія затримали.
Він також додав, що у межах цієї акції "жовтих жилетів" по всій Франції зібралося більше тисячі мітингів, участь у яких беруть близько 50 тисяч демонстрантів, повідомляє Europe1.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Болгарії Валері Симеонов подав у відставку після кількатижневих протестів через його заяви з приводу людей з інвалідністю.