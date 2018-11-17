У Франції на акції проти високих цін на бензин загинув протестувальник

КИЇВ. 17 листопада. УНН. П'ятдесятирічний чоловік, який брав участь у загальнонаціональних протестах проти зростання цін на паливо у Франції, помер у суботу після того, як на нього наїхав автомобіль. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер, передає УНН з посиланням на EFE.