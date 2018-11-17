Вице-премьер Болгарии ушел в отставку после заявлений о "крикливых женщинах"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Болгарии Валери Симеонов подал в отставку после нескольконедельных протестов из-за его заявления по поводу "крикливых женщин", которые "спекулируют" на своих "якобы больных" детях с инвалидностью. Об этом сообщает со ссылкой на Радио Свобода .
Комментируя свой шаг, он заявил, что "непрерывная кампания в средствах информации против меня ... наносит ущерб рейтинговые и авторитету правительства".
Как сообщили в аппарате премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, тот принял заявление об отставке.
Симеонов, один из лидеров меньшей политической силы из состава правительственной коалиции, альянса "Объединенные патриоты", отвечал в правительстве за экономическую и демографическую политику. Ранее он, критикуя проект закона о людях с инвалидностью, заявил, что документ имеет целью "удовлетворить группу крикливых женщин", которые, по его словам, "спекулируют" на своих "якобы больных" детях с инвалидностью.
Когда это заявление стала известной, это вызвало протесты с требованием его отставки. К этим требованиям присоединились и оппозиционные партии. Извинения Симеонова не сняли остроты этих требований.
Напомним, премьера Чехии Андрея Бабиша хотят отправить в отставку из-за сканадал о якобы содержание его сына в оккупированном Крыму. Сам Бабиш заявил, что добровольно никогда не уйдет из должности .