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Прем’єр Чехії відмовився добровільно йти у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, коментуючи заклик до його відставки, заявив, що ніколи не залишить посаду добровільно, передає УНН з посиланням на видання Novinky.

Прем’єр Чехії відмовився добровільно йти у відставку

"Я просто хочу сказати, що я ніколи не піду. Ніколи. Нехай все це пам'ятають. Ніколи", - сказав Бабіш журналістам, перш ніж вирушити в Брюссель.

Він подякував президенту Чехії Мілошу Земану, який заявив у четвер під час виступу на телебаченні, що Бабіш зможе сформувати новий кабінет у разі можливої відставки.

"Я дуже радий підтримці", - сказав прем’єр.

Нагадаємо, напередодні у Празі пройшов масовий мітинг з вимогою відставки прем'єр-міністра Чехії Бабіша.

Раніше чеські депутати закликали прем’єра піти у відставку через "кримський скандал" з нібито утриманням його сина на окупованому півострові.

Як повідомляв УНН, син прем'єр-міністра Чехії заявив, що його минулого року примусово тримали в окупованому Криму помічники його батька у той час, коли в країні проходило розслідування "Гнізда лелеки" – корупційної справи, в якій підозрюють прем'єр-міністра. Після цього прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш повідомив, що його син є психічнохворим.

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