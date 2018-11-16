Премьер Чехии отказался добровольно уходить в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя призыв к его отставке, заявил, что никогда не покинет пост добровольно, передает УНН со ссылкой на издание Novinky.
"Я просто хочу сказать, что я никогда не уйду. Никогда. Пусть все это помнят. Никогда", - сказал Бабиш журналистам, прежде чем отправиться в Брюссель.
Он поблагодарил президента Чехии Милоша Земана, который заявил в четверг во время выступления на телевидении, что Бабиш сможет сформировать новый кабинет в случае возможной отставки.
"Я очень рад поддержке", - сказал премьер.
Напомним, накануне в Праге прошел массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Чехии Бабиша.
Ранее чешские депутаты призвали премьера уйти в отставку из-за "крымского скандала" с якобы удерживанием его сына на оккупированном полуострове.
Как сообщал УНН, сын премьер-министра Чехии заявил, что его в прошлом году принудительно держали в оккупированном Крыму помощники отца в то время, когда в стране проходило расследование "Гнезда аиста" - коррупционного дела, в котором подозревают премьер-министра. После этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что его сын является душевнобольным.