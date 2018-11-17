Віце-прем'єр Болгарії пішов у відставку після заяв про "крикливих жінок"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр Болгарії Валері Симеонов подав у відставку після кількатижневих протестів через його заяви з приводу "крикливих жінок", які "спекулюють" на своїх "нібито хворих" дітях з інвалідністю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Коментуючи свій крок, він заявив, що "невпинна кампанія у засобах інформації проти мене… завдає шкоди рейтингові й авторитетові уряду".
Як повідомили в апараті прем’єр-міністра Болгарії Бойка Борисова, той прийняв заяву про відставку.
Симеонов, один із лідерів меншої політичної сили зі складу урядової коаліції, альянсу "Об’єднані патріоти", відповідав в уряді за економічну і демографічну політику. Раніше він, критикуючи проект закону про людей із інвалідністю, заявив, що документ має на меті "задовольнити групу крикливих жінок", які, за його словами, "спекулюють" на своїх "нібито хворих" дітях з інвалідністю.
Коли ця заява стала відомою, це викликало протести з вимогою його відставки. До цих вимог долучилися й опозиційні партії. Вибачення Симеонова не зняли гостроти цих вимог.
Нагадаємо, прем'єра Чехії Андрея Бабіша хочуть відправити у відставку через сканадал про нібито утримання його сина в окупованому Криму. Сам Бабіш заявив, що добровільно ніколи не піде з посади.