Віце-прем'єр Болгарії пішов у відставку після заяв про "крикливих жінок"

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр Болгарії Валері Симеонов подав у відставку після кількатижневих протестів через його заяви з приводу "крикливих жінок", які "спекулюють" на своїх "нібито хворих" дітях з інвалідністю. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.