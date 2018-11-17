Во Франции на акции против высоких цен на бензин погиб протестующий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Пятидесятилетний мужчина, принимающий участие в общенациональных протестах против роста цен на топливо во Франции, скончался в субботу после того, как на него наехал автомобиль. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, передает УНН со ссылкой на EFE.
С его слов, автомобиль набрал скорость, пытаясь проехать заграждения протестующих на дороге в Пон-де-Бовуайзине, примерно в 70 километрах к юго-востоку от Лиона.
Кристоф Кастанер сообщил, что женщина, которая везла ребенка к доктору, запаниковала, когда протестующие начали бить по ее машине. Женщину-водителя задержали.
Он также добавил, что в рамках этой акции "желтых жилетов" по всей Франции собралось более тысячи митингов, участие в которых принимают около 50 тысяч демонстрантов, сообщает Europe1.
Напомним, вице-премьер-министр Болгарии Валери Симеонов подал в отставку после нескольконедельных протестов из-за его заявления по поводу людей с инвалидностью.