Кількість постраждалих під час протестів у Франції збільшилася до 227

“Ситуація досить серйозна. Вранці померла одна людина, 227 постраждали, шестеро серйозно поранені”, - розповіли відомстві, помітивши також, що потерпілі є і серед співробітників правоохоронних органів. На акціях протесту, за інформацією МВС, працювали поліцейські й жандарми — працівники військових формувань, що забезпечують громадську безпеку та охорону правопорядку (входять до складу МВС і підкоряються військовому відомству). Серед останніх, як зазначили поліцейські, постраждали п’ятеро людей, стільки ж поранених серед правоохоронців, один із них отримав серйозні травми.

Максимальна кількість маніфестантів, які одночасно перебували на акції протесту, за оцінками поліцейських, досягла 282,71 тисяч. Така кількість протестувальників була зафіксована близько 17:00 за місцевим часом. У знак протесту проти підвищення цін на бензин одягнені в жовті жилети демонстранти блокували дороги навколо Франції. У Парижі учасники протестів намагалися прорватися до президентського палацу, проте їх спроби блокували поліцейські. Проти демонстрантів вони, у тому числі, застосували сльозогінний газ.

Акції протесту у Франції почалися після того, як місцевий уряд оголосив про намір із 1 січня 2019 року підняти ціну на бензин на три центи, а на дизельне паливо — на 6,5 цента. Однією зі складових зростання є податок на викид парникових газів, який вводиться урядом. Як заявив у середу прем’єр-міністр Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей збір, незважаючи на будь-які протести.

Як раніше інформував УНН, французькі правоохоронні органи затримали 117 осіб у ході акцій протесту в суботу проти зростання цін на автомобільне паливо.