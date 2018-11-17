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Поліція Франції затримала 117 осіб під час акцій протесту проти зростання цін на бензин

Поліція Франції затримала 117 осіб під час акцій протесту проти зростання цін на бензин

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Французькі правоохоронні органи затримали 117 осіб у ході акцій протесту в суботу проти зростання цін на автомобільне паливо. Про це повідомив представник МВС Франції на брифінгу, організованому в кризовому центрі міністерства, інформує УНН.

“Сили правопорядку затримали 117 осіб, 73 людини були взяті під варту”, — сказав він.

Представник МВС також повідомив, що кількість постраждалих під час протестів збільшилася до 227 осіб. Шестеро з них перебувають у критичному стані. Одна людина загинула. Серед постраждалих — 10 поліцейських і жандармів.

Згідно з останніми даними МВС, в 1,5 тисяч акціях протесту у Франції взяли участь близько 282 тис. осіб. Багато з мітингів на цей момент завершилися.

Масові акції протесту проти зростання цін на бензин та дизельне паливо почалися в суботу по всій території Франції. Ініціаторами виступили у соціальних мережах жителі країни, а також ряд профспілок і політичних партій. Маніфестанти із ранку почали перекривати деякі ділянки французьких доріг. У деяких регіонах демонстранти блокували доступ до бензоколонок.

Раніше влада Франції оголосила, що з 1 січня 2019 року ціна на бензин зросте на три центи, а на дизельне паливо — на 6,5 цента. Однією зі складових зростання є податок на викид парникових газів, який вводиться урядом. Як заявив у середу прем’єр-міністр Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей збір, незважаючи на будь-які протести.

Як раніше інформував УНН, п'ятдесятирічний чоловік, який брав участь у загальнонаціональних протестах проти зростання цін на паливо у Франції, помер у суботу після того, як на нього наїхав автомобіль.

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