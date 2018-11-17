Поліція Франції затримала 117 осіб під час акцій протесту проти зростання цін на бензин

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Французькі правоохоронні органи затримали 117 осіб у ході акцій протесту в суботу проти зростання цін на автомобільне паливо. Про це повідомив представник МВС Франції на брифінгу, організованому в кризовому центрі міністерства, інформує УНН.