Полиция Франции задержала 117 человек во время акций протеста против роста цен на бензин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Французские правоохранительные органы задержали 117 человек в ходе акций протеста в субботу против роста цен на автомобильное топливо. Об этом сообщил представитель МВД Франции на брифинге, организованном в кризисном центре министерства, передает УНН.
“Силы правопорядка задержали 117 человек, 73 человека были взяты под стражу”, — сказал он.
Представитель МВД также сообщил, что количество пострадавших во время протестов увеличилось до 227 человек. Шестеро из них находятся в критическом состоянии. Один человек погиб. Среди пострадавших — 10 полицейских и жандармов.
Согласно последним данным МВД, в 1,5 тыс. акциях протеста во Франции приняли участие около 282 тыс. человек. Многие из митингов в данный момент завершились.
Массовые акции протеста против роста цен на бензин и дизельное топливо начались в субботу по всей территории Франции. Инициаторами выступили в социальных сетях жители страны, а также ряд профсоюзов и политических партий. Манифестанты с утра начали перекрывать некоторые участки французских дорог. В некоторых регионах демонстранты блокировали доступ к бензоколонок.
Ранее власти Франции объявили, что с 1 января 2019 года цена на бензин вырастет на три цента, а на дизельное топливо — на 6,5 цента. Одной из составляющих роста налог на выброс парниковых газов, который вводится правительством. Как заявил в среду премьер-министр Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот сбор, несмотря на любые протесты.
Как ранее информировал УНН, пятидесятилетний мужчина, который принимал участие в общенациональных протестах против роста цен на топливо во Франции, умер в субботу после того, как на него наехал автомобиль.