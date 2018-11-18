Число пострадавших во время протестов во Франции увеличилось до 227

“Ситуация достаточно серьезная. Утром умер один человек, 227 пострадали, шестеро серьезно ранены”, — рассказали в ведомстве, заметив также, что пострадавшие есть и среди сотрудников правоохранительных органов. На акциях протеста, по информации МВД, работали полицейские и жандармы — работники военных формирований, обеспечивающих общественную безопасность и охрану правопорядка (входят в состав МВД и подчиняются военному ведомству). Среди последних, как отметили полицейские, пострадали пять человек, столько же раненых среди правоохранителей, один из них получил серьезные травмы.

Максимальное количество манифестантов, которые одновременно находились на акции протеста, по оценкам полицейских, достигла 282 710. Такое количество протестующих была зафиксирована около 17:00 по местному времени. В знак протеста против повышения цен на бензин одетые в желтые жилеты демонстранты блокировали дороги вокруг Франции. В Париже участники протестов пытались прорваться к президентскому дворцу, однако их попытки блокировали полицейские. Против демонстрантов они, в том числе, применили слезоточивый газ.

Акции протеста во Франции начались после того, как местное правительство объявило о намерении с 1 января 2019 года поднять цену на бензин на три цента, а на дизельное топливо — на 6,5 цента. Одной из составляющих роста налог на выброс парниковых газов, который вводится правительством. Как заявил в среду премьер-министр Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот сбор, несмотря на любые протесты.

Как ранее информировал УНН, французские правоохранительные органы задержали 117 человек в ходе акций протеста в субботу против роста цен на автомобильное топливо.