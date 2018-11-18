Число пострадавших во время протестов во Франции увеличилось до 227

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105164 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110945 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147936 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143009 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135741 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127886 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170102 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118063 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141631 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145403 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

8 марта, 21:14 • 54927 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 60538 просмотра
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 21152 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 18663 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 103141 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 134548 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 170103 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 179734 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 190640 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 248145 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 147942 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103416 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107779 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110255 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109679 просмотра
Актуальное
Число пострадавших во время протестов во Франции увеличилось до 227

Число пострадавших во время протестов во Франции увеличилось до 227

Киев  •  УНН

 • 11191 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Количество пострадавших в ходе протестов во Франции против роста цен на бензин увеличилось до 227 человек, сообщает местный телеканал BFM со ссылкой на последние данные министерства внутренних дел страны, передает УНН.

“Ситуация достаточно серьезная. Утром умер один человек, 227 пострадали, шестеро серьезно ранены”, — рассказали в ведомстве, заметив также, что пострадавшие есть и среди сотрудников правоохранительных органов. На акциях протеста, по информации МВД, работали полицейские и жандармы — работники военных формирований, обеспечивающих общественную безопасность и охрану правопорядка (входят в состав МВД и подчиняются военному ведомству). Среди последних, как отметили полицейские, пострадали пять человек, столько же раненых среди правоохранителей, один из них получил серьезные травмы.

Максимальное количество манифестантов, которые одновременно находились на акции протеста, по оценкам полицейских, достигла 282 710. Такое количество протестующих была зафиксирована около 17:00 по местному времени. В знак протеста против повышения цен на бензин одетые в желтые жилеты демонстранты блокировали дороги вокруг Франции. В Париже участники протестов пытались прорваться к президентскому дворцу, однако их попытки блокировали полицейские. Против демонстрантов они, в том числе, применили слезоточивый газ.

Акции протеста во Франции начались после того, как местное правительство объявило о намерении с 1 января 2019 года поднять цену на бензин на три цента, а на дизельное топливо — на 6,5 цента. Одной из составляющих роста налог на выброс парниковых газов, который вводится правительством. Как заявил в среду премьер-министр Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот сбор, несмотря на любые протесты.

Как ранее информировал УНН, французские правоохранительные органы задержали 117 человек в ходе акций протеста в субботу против роста цен на автомобильное топливо.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы