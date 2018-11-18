У Болгарії пройшли масові акції протесту проти високих цін

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Масові акції протесту продовжуються в Болгарії другу неділю поспіль. Маніфестації проти високих цін на автомобільне паливо, майбутнє подорожчання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, підвищення розміру транспортного податку на старі автомобілі та з вимогою відставки уряду протягом дня проходили у десятках містах країни, інформує УНН із посиланням на Болгарське телеграфне агентство.