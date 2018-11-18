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У Болгарії пройшли масові акції протесту проти високих цін

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Масові акції протесту продовжуються в Болгарії другу неділю поспіль. Маніфестації проти високих цін на автомобільне паливо, майбутнє подорожчання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, підвищення розміру транспортного податку на старі автомобілі та з вимогою відставки уряду протягом дня проходили у десятках містах країни, інформує УНН із посиланням на Болгарське телеграфне агентство.

Незважаючи на посилені наряди поліції і жандармерії, протестувальникам вдалося частково блокувати ключові автомагістралі і дороги країни, прикордонні контрольно-пропускні пункти на кордоні з Грецією і Туреччиною.

У Софії через декілька акцій протесту рух у центральній частині міста перекрили на кілька годин.

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Як повідомили у прес-службі МВС країни, “акції протесту пройшли без серйозних порушень громадського порядку”.

Як зазначає Болгарське телеграфне агентство, з посиланням на директора національної поліції Христо Терзійська, під час акцій у неділю було арештовано чотирьох людей. Також поліція підрахувала, що в протестах по всій країні брало участь близько 1700 автомобілів і близько 3500 чоловік.

Всього в забезпеченні порядку задіяли понад 2000 співробітників поліції і жандармерії, у тому числі 1000 осіб у болгарській столиці.

Як раніше інформував УНН, віце-прем’єр-міністр Болгарії Валері Симеонов подав у відставку після кількатижневих протестів через його заяви з приводу “крикливих жінок”, які “спекулюють” на своїх “нібито хворих” дітях з інвалідністю.

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