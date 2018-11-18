В Болгарии прошли массовые акции протеста против высоких цен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Массовые акции протеста продолжаются в Болгарии второе воскресенье подряд. Манифестации против высоких цен на автомобильное топливо, предстоящее подорожание обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, повышение размера транспортного налога на старые автомобили и с требованием отставки правительства в течение дня проходили в десятках городах страны, передает УНН со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.
Несмотря на усиленные наряды полиции и жандармерии, протестующим удалось частично блокировать ключевые автомагистрали и дороги страны, пограничные контрольно-пропускные пункты на границе с Грецией и Турцией.
В Софии из-за нескольких акций протеста движение в центральной части города перекрыли на несколько часов.
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Как сообщили в пресс-службе МВД страны, “акции протеста прошли без серьезных нарушений общественного порядка”.
Как отмечает Болгарское телеграфное агентство, со ссылкой на директора национальной полиции Христо Терзийского, во время акций в воскресенье были арестованы четыре человека. Также полиция подсчитала, что в протестах по всей стране участвовало около 1,7 тыс. автомобилей и около 3,5 тысяч человек.
Всего в обеспечении порядка задействовали более 2 тыс. сотрудников полиции и жандармерии, в том числе 1000 человек в болгарской столице.
Как ранее информировал УНН, вице-премьер-министр Болгарии Валери Симеонов подал в отставку после нескольконедельных протестов из-за его заявления по поводу “крикливых женщин”, которые “спекулируют” на своих “якобы больных” детях с инвалидностью.