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Премьер-министр Франции отказался отменять налог, вызывающий протесты населения

Премьер-министр Франции отказался отменять налог, вызывающий протесты населения

Киев  •  УНН

 • 7408 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Налог на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо, не будет отменен во Франции. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр страны Эдуард Филипп в эфире телеканала France-2, информирует УНН.

“Налог на выброс парниковых газов будет сохранен, — заверил министр, виступая с оценкой происходящего в стране, охваченной в субботу и воскресенье массовыми акциями протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо, а также против увеличения налоговов. — Наш курс на защиту экологии верный и мы будем его придерживаться ”. В то же время он признал, что протесты нельзя не учитывать и они имеют немало особенностей.

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“Смотря телерепортажи в субботу, я был поражен необычным характером этих акций, так как многие вовлеченные в них французы впервые в жизни участвовали в манифестациях. Другим необычным фактором стало то, что у этого движения нет очевидного лидера. Также особенностью этих манифестаций стало то, что мы видим не только проявление гнева, но и то, что они отражают страдания людей, отсутствие у них перспектив”, — сказал премьер-министр.

“Совершенно очевидно, что власти страны долгое время не давали должного ответа на обеспокоенность населения, на возникшее у людей чувство, что они брошены на произвол судьбы, сходят вниз по социальной лестнице. Именно это ощущает та часть населения, которая вышла на манифестации. Я прислушиваюсь к их мнению”, — заверил Филипп.

Он также подтвердил данное ранее президентом страны Эммануэлем Макроном и им самим обещание “снизить для населения до конца пятилетнего периода пребывания у власти налоговое бремя, которое ранее усиливалось во Франции в течение четырех десятилетий”. “Этот процесс уже начался в этом году”, — заверил он, признав, однако, что, “возможно, население этого не почувствовало”.

Премьер-министр подчеркнул, что с обеспокоенностью воспринимает происходящее, так как “местами манифестации принимали крайне насильственную форму”. “Свобода манифестаций гарантирована в стране, однако анархии во Франции не должно быть места. Мы же были в субботу свидетелями именно анархии”.

Как сообщил ранее глава МВД Кристоф Кастанер, на востоке страны под колесами автомашины погибла 63-летняя женщина, которая пыталась преградить путь другой женщины, которая находилась за рулем. Были отмечены случаи многочисленных драк водителей с манифестантами, в ряде инцидентов в ход пошла холодное оружие.

Всего в субботу в 2034 акциях приняли участие 287,7 тысяч человек. При этом пострадали 409 французов, из них 14 находятся в тяжелом состоянии. Среди полицейских, жандармов и сотрудников пожарно-спасательной службы пострадали 28 человек, некоторые получили тяжелые ранения. Всего было задержано 282 человека.

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