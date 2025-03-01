Прем’єр Словаччини не підтримує надання допомоги Україні для продовження війни

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, реагуючи на скандал у Білому домі лише в суботу, заявив, що не має наміру підтримувати військову або фінансову допомогу Україні для продовження війни. Про це повідомляють словацькі ЗМІ, пише УНН.

Деталі

На відміну від інших європейських лідерів, Роберт Фіцо не виступив із чіткою підтримкою України в її боротьбі з росією

"Якщо від мене, як від однієї з вищих конституційних посадових осіб, очікують реакції на події в Білому домі, я повторю основні положення свого вчорашнього виступу", - заявив прем'єр-міністр, наголосивши, що під час їхнього формулювання він "не перебував під впливом художнього враження від зустрічі, яке так усіх схвилювало".

У той час як представники країн ЄС висловили солідарність з Україною у відповідь на події у Вашингтоні, Фіцо заявив, що Словаччина не буде надавати своєму сусідові фінансову або військову підтримку.

Україна ніколи не буде достатньо сильною, щоб вести переговори з позиції військової сили - заявив прем'єр-міністр.

Він заявив, що Словаччина запропонує негайне припинення вогню на саміті лідерів ЄС наступного тижня, незалежно від того, коли буде досягнуто остаточної мирної угоди. При цьому він заявив, що Зеленський це відкидає.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що політики різних країн світу висловили підтримку Президенту України Володимиру Зеленському та Україні після перепалки з президентом США Дональдом Трампом