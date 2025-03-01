Премьер Словакии не поддерживает предоставление помощи Украине для продолжения войны
Киев • УНН
Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную и финансовую помощь Украине для продолжения войны. Премьер предложит на саммите ЕС немедленное прекращение огня.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на скандал в Белом доме только в субботу, заявил, что не намерен поддерживать военную или финансовую помощь Украине для продолжения войны. Об этом сообщают словацкие СМИ, пишет УНН.
Детали
В отличие от других европейских лидеров, Роберт Фицо не выступил с четкой поддержкой Украины в ее борьбе с россией
"Если от меня, как от одного из высших конституционных должностных лиц, ожидают реакции на события в Белом доме, я повторю основные положения своего вчерашнего выступления", - заявил премьер-министр, подчеркнув, что во время их формулировки он „не находился под влиянием художественного впечатления от встречи, которое так всех взволновало".
В то время как представители стран ЕС выразили солидарность с Украиной в ответ на события в Вашингтоне, Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать своему соседу финансовую или военную поддержку.
Украина никогда не будет достаточно сильной, чтобы вести переговоры с позиции военной силы
Он заявил, что Словакия предложит немедленное прекращение огня на саммите лидеров ЕС на следующей неделе, независимо от того, когда будет достигнуто окончательное мирное соглашение. При этом он заявил, что Зеленский это отвергает.
Напомним
Ранее УНН писал, что политики разных стран мира выразили поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Украине после перепалки с президентом США Дональдом Трампом