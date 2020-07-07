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Представництво Офісу Омбудсмена прийняло близько 20 дзвінків від постраждалих через пожежі на Луганщині

Представництво Офісу Омбудсмена прийняло близько 20 дзвінків від постраждалих через пожежі на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Представники Офісу Омбудсмена України в Луганській та Донецькій областях прийняли близько 20 дзвінків від постраждалих через пожежі на Луганщині. Порушень наразі не зафіксовано. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський.

“Дзвінки почались ще пообіді. Десь ми за сьогодні прийняли більше 20 дзвінків. Особисто я десь 8 прийняв...Телефонували з різних питань: особистих, щодо того, куди їхати, хвилювались за дітей”, — розповів Лисянський.

Він зазначив, що коли є такі ситуації — багато телефонують.

“Ми не виконавчий орган влади. Ми здійснюємо парламентський контроль за виконанням прав людини. Саме в цій ситуації ми слідкуємо за тим, щоб було реалізовано право на надання медичної допомоги. Адже зараз більше 30 житлових будинків постраждало... І наше завдання, щоб люди на вулиці не залишились”, — пояснив представник Офісу Омбудсмену.

Наприклад, не їде швидка, або в лікарні — не надають допомогу. Якщо таке стається, представники одразу втручаються, телефонують керівникам та вимагають вирішити питання — задовольнити право людини.

“У цій ситуації поки немає порушень: бачимо надання меддопомоги, роботу ДСНС, місцева РДА підготувала приміщення для евакуації, проте туди не йдуть, а йдуть до знайомих чи друзів... У приміщенні для евакуйованих ще нікого нема. Але це наразі немає порушень, ми будемо розглядати ситуацію на місцях. Якщо що — ми цю інформацію передаємо Уповноваженій”, — сказав Лисянський.

Нагадаємо, що поліція відкрила кримінальне провадження через лісові пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області.

Також нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло п’ятеро людей.

У лікарнях 15 дітей і 6 дорослих.

Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.

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