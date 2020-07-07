Представництво Офісу Омбудсмена прийняло близько 20 дзвінків від постраждалих через пожежі на Луганщині

КИЇВ. 7 липня. УНН. Представники Офісу Омбудсмена України в Луганській та Донецькій областях прийняли близько 20 дзвінків від постраждалих через пожежі на Луганщині. Порушень наразі не зафіксовано. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський.