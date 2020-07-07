У лікарнях 15 дітей і 6 дорослих: в Омбудсмена повідомили подробиці наслідків пожеж на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Внаслідок пожеж на Луганщині постраждало 20 будинків, а до лікарні було відправлено 21 місцевого жителя. Про це повідомили в Офісі Омбудсмена України, передає УНН.
“7 липня у Новоайдарському районі сталися декілька лісових пожеж в районі села Смоляниново. Станом на 16:45 пожежа перекинулась з лісового масиву до осель по вулиці Піщана у селі Смолянинове Новоайдарського району. Постраждало 20 будинків. До Новоайдарської лікарні було відправлено 21 місцевий житель: 15 дітей, 6 дорослих, один дорослий знаходиться у важкому стані (термічний опік полум’ям)”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що РДА Новоайдарського району приготувала приміщення для евакуації жителів селищ, які знаходяться в епіцентрі лісової пожежі.
“Представники Офісу Омбудсмена України в Луганській та Донецькій областях знаходяться на цілодобовому зв’язку. Якщо у родичів місцевих жителів є потреба у зв’язку з родичами або інші питання, телефонуйте — 0968688502 — Павло Лисянський, представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей”, — повідомили в Офісі.
Нагадаємо, що Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Луганщині.
Раніше стало відомо, що під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло п’ятеро людей, дев’ять осіб госпіталізовано.
Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.