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Представительство Офиса Омбудсмена приняло около 20 звонков от пострадавших из-за пожара в Луганской области

Представительство Офиса Омбудсмена приняло около 20 звонков от пострадавших из-за пожара в Луганской области

Киев  •  УНН

 • 13579 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Представители Офиса Омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях приняли около 20 звонков от пострадавших из-за пожара в Луганской области. Нарушений пока не зафиксировано. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил представитель Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский.

"Звонки начались еще после обеда. Где-то мы за сегодня приняли более 20 звонков. Лично я где-то 8 принял ... Звонили по различным вопросам: личным, о том, куда ехать, волновались за детей", - рассказал Лисянский.

Он отметил, что если есть такие ситуации - многие звонят.

"Мы не исполнительный орган власти. Мы осуществляем парламентский контроль за выполнением прав человека. Именно в этой ситуации мы следим за тем, чтобы было реализовано право на оказание медицинской помощи. Ведь сейчас более 30 жилых домов пострадало ... И наша задача, чтобы люди на улице не остались", - пояснил представитель Офиса Омбудсмена.

Например, не едет скорая, или в больнице - не оказывают помощь. Если такое происходит, представители сразу вмешиваются, звонят руководителям и требуют решить вопрос - удовлетворить право человека.

"В этой ситуации пока нет нарушений: видим оказание медпомощи, работу ГСЧС, местная РГА подготовила помещения для эвакуации, однако туда не идут, а идут к знакомым или друзьям ... В помещении для эвакуированных еще никого нет. Но это пока нет нарушений, мы будем рассматривать ситуацию на местах. Если что - мы эту информацию передаем Уполномоченному", - сказал Лисянский.

Напомним, что полиция открыла уголовное производство из-за лесных пожаров на территории Новоайдарского района Луганской области.

Также напомним, во время пожара на территории Новоайдарского района в Луганской области предварительно погибли пять человек.

В больницах 15 детей и 6 взрослых.

Как сообщалось, в Луганской на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел лесной пожар.

Украинские Национальные Новости

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