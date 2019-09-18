Представники кіноіндустрії у листі Зеленському занепокоєні змінами у галузі після виборів

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Кілька десятків представників української кіноіндустрії та декілька громадських організацій 17 вересня підписали відкритого листа на ім’я президента Володимира Зеленського і очільника Мінкульту Володимира Бородянського, в якому висловили занепокоєння змінами у галузі, що сталися, зокрема, після виборів в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.