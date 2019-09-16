Міністр хоче ускладнити умови отримання держпідтримки для кіно

“Було проведено пітчінг, конкурс, на якому вибороли перемогу фільми на суму 1,7 млрд грн. При тому, що поточне фінансування Держкіно становить 500 млн грн. Це — важлива сума у порівнянні з 500 млн. Сьогодні держава обмежує можливість, за правилами, які встановлені, фінансування сумою в 500 млн грн на рік. На наш погляд, Держкіно вийшло за рамки своїх повноважень і провело такий конкурс”, — сказав Бородянський.

Він додав, що на цей конкурс було представлено лише нові, дебютні, арт-фільми — не було представлено анімації, серіалів, документального кіно.

“Звичайно, коли будь-яка установа виходить за рамки фінансування, вона повинна повернутись в рамки, в яких вона повинна існувати. У нас був діалог з Радою при Держкіно. Я звернувся до Ради з проханням проаналізувати дії і прийняти рішення, що з цим робити”, — сказав міністр.

З його слів, наразі Рада виробляє варіанти, як вирішити це питання. Завдання Ради — зробити так, щоб це рішення було прозорим, зрозумілим, і щоб у ньому не було можливостей для маніпуляцій.

“Я вважаю, є не дуже простий шлях. Як ви знаєте, у нас кожен фільм набирає якусь кількість експертних балів. Можна підняти мінімальну необхідну кількість балів. Фільми, які піднімуться, отримують державну підтримку, можливу для цього. Це — перший чинник. Другий, який ми все одно будемо вводити рано чи пізно — це оцінювання, в першу чергу, в комерційному кіно, таких показників як успішність продюсера і режисера. Зараз цей чинник враховується, але він враховується без фіксації. Тобто експерти, коли обговорюють рішення щодо надання чи ненадання державної підтримки, розуміють, хто стоїть за цими фільмами, але в них нема об’єктивної, оцифрованої картини світу, щоб приймати рішення, які можна було б надати суспільству і показати”, — зазначив Бородянський.

Водночас він додав, що відповідне рішення приймає Рада при Держкіно, а міністр не може зупиняти чи скасовувати конкурс.

Нагадаємо, у проекті Державного бюджету на наступний рік закладено 2 млрд грн на підтримку національного і суспільного телебачення, а на кінематорграф - 1,3 млрд грн.