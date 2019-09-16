Міністр хоче ускладнити умови отримання держпідтримки для кіно

ukru
18:19 • 71483 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 129710 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 126924 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 189051 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 148008 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 174892 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 163844 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129969 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173254 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269039 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
40 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 62089 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 94364 перегляди
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

21 березня, 16:36 • 28074 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 126775 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 90391 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 126775 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 189051 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 174892 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 163844 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 134044 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 71493 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 94364 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 62089 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123335 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114314 перегляди
Актуальне
Міністр хоче ускладнити умови отримання держпідтримки для кіно

Міністр хоче ускладнити умови отримання держпідтримки для кіно

Київ • УНН

 • 22702 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що звернувся до Ради при Держкіно з пропозицією посилити умови надання державної підтримки на кіновиробництво. Про це міністр заявив під час пресконференції у Києві, передає кореспондент УНН.

“Було проведено пітчінг, конкурс, на якому вибороли перемогу фільми на суму 1,7 млрд грн. При тому, що поточне фінансування Держкіно становить 500 млн грн. Це — важлива сума у порівнянні з 500 млн. Сьогодні держава обмежує можливість, за правилами, які встановлені, фінансування сумою в 500 млн грн на рік. На наш погляд, Держкіно вийшло за рамки своїх повноважень і провело такий конкурс”, — сказав Бородянський.

Він додав, що на цей конкурс було представлено лише нові, дебютні, арт-фільми — не було представлено анімації, серіалів, документального кіно.

“Звичайно, коли будь-яка установа виходить за рамки фінансування, вона повинна повернутись в рамки, в яких вона повинна існувати. У нас був діалог з Радою при Держкіно. Я звернувся до Ради з проханням проаналізувати дії і прийняти рішення, що з цим робити”, — сказав міністр.

З його слів, наразі Рада виробляє варіанти, як вирішити це питання. Завдання Ради — зробити так, щоб це рішення було прозорим, зрозумілим, і щоб у ньому не було можливостей для маніпуляцій.

“Я вважаю, є не дуже простий шлях. Як ви знаєте, у нас кожен фільм набирає якусь кількість експертних балів. Можна підняти мінімальну необхідну кількість балів. Фільми, які піднімуться, отримують державну підтримку, можливу для цього. Це — перший чинник. Другий, який ми все одно будемо вводити рано чи пізно — це оцінювання, в першу чергу, в комерційному кіно, таких показників як успішність продюсера і режисера. Зараз цей чинник враховується, але він враховується без фіксації. Тобто експерти, коли обговорюють рішення щодо надання чи ненадання державної підтримки, розуміють, хто стоїть за цими фільмами, але в них нема об’єктивної, оцифрованої картини світу, щоб приймати рішення, які можна було б надати суспільству і показати”, — зазначив Бородянський.

Водночас він додав, що відповідне рішення приймає Рада при Держкіно, а міністр не може зупиняти чи скасовувати конкурс.

Нагадаємо, у проекті Державного бюджету на наступний рік закладено 2 млрд грн на підтримку національного і суспільного телебачення, а на кінематорграф - 1,3 млрд грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКультура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,368.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,974.01