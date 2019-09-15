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Проект Бюджету-2020: на суспільне телебачення виділять 2 млрд грн, а на кіно - 1,3 млрд грн

Київ • УНН

 • 21385 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. У проекті Державного бюджету на наступний рік закладено 2 млрд грн на підтримку національного і суспільного телебачення, а на кінематорграф - 1,3 млрд грн. Про це сьогодні на пресконференції повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

“Підтримка національного і суспільного телебачення закладена в повному обсязі, відповідно до умов закону, — 2 млрд грн ми передбачаємо. Крім того, 1,3 млрд передбачено на підтримку кінематографії”, — сказала Маркарова.

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Як повідомляв УНН, у Раду внесли проект Бюджету-2020.

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