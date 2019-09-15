Проект Бюджета-2020: на общественное телевидение выделят 2 млрд грн, а на кино - 1,3 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на следующий год заложено 2 млрд грн на поддержку национального и общественного телевидения, а на кинематорграф - 1,3 млрд грн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Поддержка национального и общественного телевидения заложена в полном объеме в соответствии с условиями закона, - 2 млрд грн мы предполагаем. Кроме того, 1,3 млрд грн предусмотрено на поддержку кинематографии", - сказала Маркарова.
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Как сообщал УНН, в Раду внесли проект бюджета-2020.