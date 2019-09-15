У Раду внесли проект Бюджету-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік, передає УНН.
Документ зареєстровано під №2000.
На сайті ВР зазначено, що проект закону 15 вересня "одержано Верховною Радою" та "передано на розгляд керівництву".
Текст документу на сайті поки відсутній, пояснювальна записка теж.
Раніше Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України сьогодні подасть до ВР проект Державного бюджету на 2020 рік.