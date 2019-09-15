В Раду внесли проект Бюджета-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год, передает УНН.
Документ зарегистрирован под №2000.
На сайте ВР указано, что проект закона 15 сентября "получено Верховной Радой" и "передано на рассмотрение руководству".
Текст документа на сайте пока отсутствует, пояснительная записка тоже.
Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины сегодня подаст в ВР проект Государственного бюджета на 2020 год.