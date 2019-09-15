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Кабмін сьогодні подасть проект Держбюджету-2020 до ВР

Кабмін сьогодні подасть проект Держбюджету-2020 до ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні подасть до ВР проект Державного бюджету на 2020 рік. Про це пвсля засідання уряду повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

"....ми сьогодні це зробимо (передамо проект бюджету - ред.)...будемо намагатись максимально виконувати норми закону", - зазначив Гончарук.

За його словами, на підготовку бюджету, як правило, в уряду йде півроку.

"У нас було два тижні. Не хочу сказати, що ми стартували з нуля... ми все ще базуємо на показники, які були станом на весну", - пояснив він.

Раніше Разумков розповів, коли Рада почне розглядати Держбюджет-2020.

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