Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР

".... мы сегодня это сделаем (передадим проект бюджета - ред.) ... будем пытаться максимально выполнять нормы закона", - отметил Гончарук.

По его словам, на подготовку бюджета, как правило, у правительства идет полгода.

"У нас было две недели. Не хочу сказать, что мы стартовали с нуля ... мы все еще базируем на показатели, которые были по состоянию на весну", - пояснил он.

Ранее Разумков рассказал, когда Рада начнет рассматривать Госбюджет-2020.