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Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР

Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня подаст в ВР проект Государственного бюджета на 2020 год. Об этом после заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

".... мы сегодня это сделаем (передадим проект бюджета - ред.) ... будем пытаться максимально выполнять нормы закона", - отметил Гончарук.

По его словам, на подготовку бюджета, как правило, у правительства идет полгода.

"У нас было две недели. Не хочу сказать, что мы стартовали с нуля ... мы все еще базируем на показатели, которые были по состоянию на весну", - пояснил он.

Ранее Разумков рассказал, когда Рада начнет рассматривать Госбюджет-2020.

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