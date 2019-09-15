Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня подаст в ВР проект Государственного бюджета на 2020 год. Об этом после заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.
".... мы сегодня это сделаем (передадим проект бюджета - ред.) ... будем пытаться максимально выполнять нормы закона", - отметил Гончарук.
По его словам, на подготовку бюджета, как правило, у правительства идет полгода.
"У нас было две недели. Не хочу сказать, что мы стартовали с нуля ... мы все еще базируем на показатели, которые были по состоянию на весну", - пояснил он.
Ранее Разумков рассказал, когда Рада начнет рассматривать Госбюджет-2020.