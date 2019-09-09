Разумков розповів, коли Рада почне розглядати Держбюджет-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Верховна Рада України почне розгляд Державного бюджету на 2020 рік протягом наступного пленарного тижня з 17 по 20 вересня. Про це заявив спікер ВРУ Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.
“На пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань. Зокрема проект Державного бюджету на 2020 рік ”, - зазначив Разумков.
За його словами, Кабмін повинен внести проекту бюджету до 15 вересня.
Нагадаємо, Верховна Рада має відходити від практики ухвалення річного бюджету вночі, тож над Державним бюджетом на наступний рік парламентарі мають працювати обдумано і розмірено. Про це заявив перший заступник керівника фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко.