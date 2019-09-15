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В Україні востаннє планують Бюджет лише на один рік - Гончарук

В Україні востаннє планують Бюджет лише на один рік - Гончарук

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Державний бюджет-2021 передбачатиме планування на три роки. Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Коли ми будемо подавати Бюджет на 2021 рік, то він вже буде базуватися на новому документі, який буде називатися бюджетна декларація та буде передбачати планування на три роки. Тому в цьому році ми останній раз плануємо (бюджет —ред.) на рік в перед. В наступному році, це планування має бути спочатку середньострокове, маємо подивитися на три роки вперед, як це роблять нормальні країни... А після цього будемо говорити, як в цих межах трирічних планів ми бачимо проходження наступного року”, - сказав Гончарук.

За його словами, ефективність державних видатків, зменшення боргів — це те, чим буде опікуватися цей уряд.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували Проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік.

Українські Національні Новини

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