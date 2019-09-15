В Украине в последний раз планируют Бюджет только на один год - Гончарук

"Когда мы будем подавать Бюджет на 2021, то он уже будет базироваться на новом документе, который будет называться бюджетная декларация и будет предусматривать планирование на три года. Поэтому в этом году мы последний раз планируем (бюджет - ред.) на год в перед. В следующем году, это планирование должно быть сначала среднесрочное, должны посмотреть на три года вперед, как это делают нормальные страны ... А после этого будем говорить, как в этих пределах трехлетних планов мы видим прохождения следующего года", - сказал Гончарук.

По его словам, эффективность государственных расходов, уменьшение долгов - это то, чем будет заниматься это правительство.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.