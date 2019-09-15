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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 74845 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105199 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111977 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120453 просмотра

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В Украине в последний раз планируют Бюджет только на один год - Гончарук

В Украине в последний раз планируют Бюджет только на один год - Гончарук

Киев  •  УНН

 • 14464 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Государственный бюджет-2021 будет предусматривать планирование на три года. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Когда мы будем подавать Бюджет на 2021, то он уже будет базироваться на новом документе, который будет называться бюджетная декларация и будет предусматривать планирование на три года. Поэтому в этом году мы последний раз планируем (бюджет - ред.) на год в перед. В следующем году, это планирование должно быть сначала среднесрочное, должны посмотреть на три года вперед, как это делают нормальные страны ... А после этого будем говорить, как в этих пределах трехлетних планов мы видим прохождения следующего года", - сказал Гончарук.

По его словам, эффективность государственных расходов, уменьшение долгов - это то, чем будет заниматься это правительство.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.

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