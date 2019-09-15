В Украине в последний раз планируют Бюджет только на один год - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Государственный бюджет-2021 будет предусматривать планирование на три года. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Когда мы будем подавать Бюджет на 2021, то он уже будет базироваться на новом документе, который будет называться бюджетная декларация и будет предусматривать планирование на три года. Поэтому в этом году мы последний раз планируем (бюджет - ред.) на год в перед. В следующем году, это планирование должно быть сначала среднесрочное, должны посмотреть на три года вперед, как это делают нормальные страны ... А после этого будем говорить, как в этих пределах трехлетних планов мы видим прохождения следующего года", - сказал Гончарук.
По его словам, эффективность государственных расходов, уменьшение долгов - это то, чем будет заниматься это правительство.
Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.